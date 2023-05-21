2023/05/21 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان: صدر عن المركز الثقافي للكتاب، بيروت /الدار البيضاء 2023، ديوان شعري جديد للشاعرة والروائية فاتحة مرشيد تحت عنوان “لا حزن لي الآن”، في طبعة أنيقة من الحجم المتوسط.يضم الديوان قصيدة واحدة تأملية، كُتبت خلال الحجر الصحي والعزلة الاضطرارية التي فرضتها ظروف الوباء.فجاءت بمثابة حوار صادق مع الذات وصوتها الداخلي الذي تسرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاتحة مرشيد تعود إلى الشعر، عشقها الأول، بديوان: لاحزنَ لي الآن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاتحة مرشيد تعود إلى الشعر، عشقها الأول، بديوان: لاحزنَ لي الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).