سرقة جريئة وثقتها كاميرا مراقبة.. شاهد لحظة سطو عشرات اللصوص على متجر في واشنطن

2023/05/21 | 14:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة في أحد متاجر “7-Eleven” بمدينة واشنطن الأمريكية، تمكن حشد من اللصوص يتكون من أكثر من 40 شخصًا من سرقة بضائع وسلع في غضون دقيقة واحدة فقط ، ولكن ما زاد الأمور سوءًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف متاجر “7-Eleven”.

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