التخطيط: المشاريع المتلكئة بحاجة إلى 16 ترليون دينار لإنجازها

2023/05/21 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن انخفاض أعداد المشاريع المتلكئة إلى 1063 مشروعاً.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الأمر الديواني (23034)، المعنية بمعالجة المشاريع المتلكئة التي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء".

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، "أهمية عمل اللجنة ودورها الكبير في معالجة مشكلات المشاريع المتلكئة كافة وفي جميع أنحاء العراق وبمختلف القطاعات"، مشيراً إلى أن "هذا الملف يمثل أحد أهم الأولويات لدى الحكومة، وأن توجيهات رئيس الوزراء تؤكد على استئناف العمل في كل واحد من هذه المشاريع في أسرع وقت".

وتابع، أن "اللجنة وبعد اجتماعها الأول في شهر آذار الماضي نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من 1452 مشروعاً قبل بدء اللجنة عملها إلى 1063 مشروعا بعد تشكيلها"، مبيناً أن "إنجاز هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 16 ترليون دينار".

وأكد أن "اللجنة ستواصل عملها وستكون هناك زيارات ميدانية لعدد من المشاريع للوقوف عن كثب على واقع كل واحد لا سيما تلك المشاريع التي تواجه مشكلات تعاقدية، فيما سيتم عقد ورشة عمل لوحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، لشرح آليات عمل اللجنة وبيان الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة".

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