اجتماع برئاسة السوداني يقر نموذج المجمعات السكنية في

2023/05/21 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، الاجتماع الثالث الخاص بمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، بحضور وزير الإعمار والإسكان والبلديات، وأمين بغداد، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من مستشاري رئيس الوزراء.

وشهد الاجتماع، بحسب بيان لمكتب السوداني، "مناقشة التفاصيل الأساسية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، والتداول بشأن عدد من جوانب ومفاصل المشروع، وأهمية استكمال جميع الخطوات اللازمة تمهيداً للشروع بالعمل".

ووفقاً للبيان، تابع السوداني "سير الإجراءات التي اتُّخذت خلال الاجتماع السابق، المتمثلة بوضع سور أمني حول منطقة مشروع مدينة الصدر الجديدة، وكذلك متابعة استملاك الأراضي الخاصة به".

وتقرر خلال الاجتماع، "التعاقد مع الاستشاري المعني بوضع التصاميم النهائية للمشروع خلال هذا الأسبوع، كما أقرّ الاجتماع السقوف الزمنية المحددة لمراحل العمل في المشروع وطريقة تمويله، فضلاً عن إقرار النموذج الذي سيكون عليه بناء المجمعات السكنية".

وفي هذا الصدد، وجّه السوداني بـ"ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، وأن يكون التنفيذ وفق المراحل المخطط لها، وعلى الجهات المعنية الإسراع بإنجاز مهامها".

وأكد، أن "مشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، يأتي ضمن توجّه الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لمعالجة أزمة السكن وفق ما نصّ عليه البرنامج الحكومي، وكان من ضمن المعالجات إنشاء مدن جديدة في العاصمة بغداد والمحافظات، وقد باشرت الحكومة بإجراءات عملية بهذا الخصوص"، مؤكداً أن "هذه المشاريع الاستراتيجية ستوفر فرص عمل واسعة للشباب، وفي مختلف الاختصاصات والمهن".

ووجّه رئيس الوزراء، بـ"ضرورة تجاوز الروتين، وتخطي العقبات بهدف الإسراع في تنفيذ المشروع".

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