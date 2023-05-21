العمل: المباشرة بحملة لإصدار البطاقات الذكية للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية

2023/05/21 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، المباشرة بحملة لإصدار البطاقات الذكية للمشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة، أن "هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة باشرت العمل من خلال فروعها وأقسامها في بغداد والمحافظات، بإصدار البطاقات الذكية (كي كارد) للمواطنين المتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية ضمن الوجبة الأولى".

وأوضح البيان، أن "فروع الهيئة استنفرت منذ ساعات الصباح الأولى عملها في استقبال المواطنين المشمولين بالوجبة الأولى حسب مواعيد المراجعة المثبتة في الجداول لإصدار بطاقات الـ(كي كارد) لهم بعد جلب الوثائق الثبوتية كافة مصورة وأصلية".

وأضاف، أن "أقسام الحماية الاجتماعية ستستمر بإصدار البطاقات لجميع المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم حتى بعد الدوام الرسمي ولحين الانتهاء من انجاز جميع معاملات المواطنين".

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