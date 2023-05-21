البرلمان يتحرى سبب عدم منح هيئة الضرائب

2023/05/21 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، على الانباء التي تتحدث حول عدم تسليم هيئة الضرائب "براء الذمة" لشركات استثمارية.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية البرلمانية، ستتحرك وتحقق في الانباء التي تحدثت عن رفض هيئة الضرائب العامة تسليم براء الذمة للشركات، التي تنجز الاعمال حسب المتفق عليه في العقود الرسمية".

وبين الكرعاوي أن "اللجان البرلمانية ستوجه أسئلة برلمانية للجهات المختصة لمعرفة حقيقة هذا الامر، واذا تطلب الامر ستكون هناك استضافة للكادر المتقدم في هيئة الضرائب العامة لمعرفة حقيقية هذا الامر ومعرفة الأسباب، اذا ما كان هناك امتناع".

وتمتنع هيئة الضرائب من إعطاء براءة ذمة للشركات الاستثمارية، الامر الذي ينعكس سلباً على سير عجلة الاستثمار في البلاد، وفق ما يشخّص متتبعون.

يحدث هذا بينما، تمنح براءات الذمم الى شركات اصحابها متنفذين في الدولة.

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