2023/05/21 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، اليوم الاحد، المباشرة بإصدار البطاقات الذكية للاسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته(بغداد اليوم)، أن "هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل باشرت من خلال فروعها واقسامها في بغداد والمحافظات اليوم، باصدار البطاقات الذكية (كي كارد) للمواطنين المتقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية ضمن الوجبة الاولى".

واضاف البيان، أن "فروع الهيئة استنفرت منذ ساعات الصباح الاولى عملها في استقبال المواطنين المشمولين بالوجبة الاولى حسب مواعيد المراجعة المثبتة في الجداول لاصدار بطاقات الـ(كي كارد) لهم بعد جلب الوثائق الثبوتية كافة مصورة واصلية".

وأشار الى أن "اقسام الحماية الاجتماعية تؤكد استمرارها باصدار البطاقات لجميع المواطنين الذين ظهرت اسماؤهم حتى بعد الدوام الرسمي ولحين الانتهاء من انجاز جميع معاملات المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تباشر باصدار البطاقات الذكية للاسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تباشر باصدار البطاقات الذكية للاسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).