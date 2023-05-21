مصر.. المؤبد لزوبع وآخرين بقضية

2023/05/21 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية، الأحد، بمعاقبة إعلاميين محسوبين على جماعة الإخوان بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد (25 عاما) والمشدد 15 عاما، بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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