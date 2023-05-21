2023/05/21 | 15:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاحد، اكثر من 265 مليون دولار.وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 265 مليونا و 485 الفا و 334 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل […]

ظهرت المقالة البنك المركزي يبيع اكثر من 265 مليون دولار في مزاد العملة اليوم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يبيع اكثر من 265 مليون دولار في مزاد العملة اليوم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يبيع اكثر من 265 مليون دولار في مزاد العملة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).