2023/05/21 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر رئيس مجلس محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهات بخصوص مشروع مدينة الصدر الجديدة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان ” السوداني ترأس صباح اليوم ، الاجتماع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يصدر توجيهات تخص مشروع ‘مدينة الصدر الجديدة’ المركز الخبري الوطني.

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