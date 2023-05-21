عمان: نعمل على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين العراق والاردن

2023/05/21 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية الاردني، مازن

الفراية، الأحد، خلال استقباله من قبل

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إنّ

العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول

بين الأردن والعراق.

ونقل الفراية، تحيات الملك عبدالله

ال

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