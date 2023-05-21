بسبب “عبارات مسيئة”..القوة الجوية والشرطة بلا جماهير خلال المباراة المقبلة

2023/05/21 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة،

الأحد، حرمان جماهير ناديي القوة

الجوية والشرطة من دخول الملاعب

لمباراة واحدة على أرضهم المفترضة،

وذلك إثر هتافات تتعارض مع القيم

الوطنية التي أطلقها الجمهور خلال

الم

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