تركيا: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ممارسات “مستفزة وفاشية”‏

2023/05/21 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إنها تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي ‏الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، مؤكدة ‏أنه انتهاك واضح للقانون الدولي.‏ وأضافت في بيان لها: “ليس من المقبول بأي حال من الأحوال، أن يتحدى أعضاء الحكومة الإسرائيلية الوضع التاريخي للحرم الشريف، وأن ينخرطوا في أعمال […]

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