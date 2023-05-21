2023/05/21 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إنها تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، مؤكدة أنه انتهاك واضح للقانون الدولي. وأضافت في بيان لها: “ليس من المقبول بأي حال من الأحوال، أن يتحدى أعضاء الحكومة الإسرائيلية الوضع التاريخي للحرم الشريف، وأن ينخرطوا في أعمال […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ممارسات “مستفزة وفاشية”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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