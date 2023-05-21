شاهد بالفيديو.. الصيف الاعلى حرارة بالتاريخ .. الارصاد العالمية تحذر | نشرة اخبار الثالثة

2023/05/21 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UU8ZDdnH304

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