17.5 مليار دولار مبيعات وزارة المالية من الدولار خلال أربعة أشهر

2023/05/21 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بلغت مبيعات وزارة المالية من الدولار خلال الأشهر الأربعة الماضية 17.5 مليار دولار.

ووفقاً لمصادر خاصة، فإن "مبيعات وزارة المالية من الدولار، إلى البنك المركزي منذ بداية العام وحتى شهر نيسان الماضي بلغ 17.5 مليار دولار".

وأضافت المصادر، أنه في "الشهر الماضي، بلغت مبيعات الدولار من وزارة المالية 5.5 مليار دولار إلى البنك المركزي"، مؤكدة أن "وزارة المالية التي تتسلم إيرادات النفط بالدولار، تقوم ببيع الدولار إلى البنك المركزي بسعر 1300 دينار من أجل تغطية احتياجاتها من الدينار".

ونوهت المصادر بأن "مبيعات البنك المركزي من الدولار في نافذة بيع العملة خلال شهر نيسان بلغت 3.55 مليار دولار"، مبينة أن "إجمالي مبيعات البنك المركزي خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ 11.6 مليار دولار عبر نافذة بيع العملة".

وأكدت المصادر لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "المبلغ 5.9 مليار دولار هو الفرق بين مبيعات البنك المركزي ووزارة المالية، الذي يذهب الى الاحتياطي الأجنبي".

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