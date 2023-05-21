الكلداني: يكشف عن حراك نيابي لتشريع قانون جرائم المعلوماتية في البرلمان

2023/05/21 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

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نيابيا ايضا..



كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية أسوان الكلداني عن حراك لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان.

وقال الكلداني ان قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة وهو في طور النقاش بين لجنة النقل والاتصالات النيابية والأمن والدفاع النيابية، للوصول الى صيغة عمل مشتركة مبينا ان اللجنة تلقت العديد من المقترحات بشأن القانون من اتحادات ومنظمات مجتمع مدني.

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