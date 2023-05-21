ديالى تحمي مياهها بتطويق بحيرات الأسماك.. ردم 47 موقعاً متجاوزاً

2023/05/21 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة الموارد المائية في ديالى، اليوم الاحد، ردم 47 بحيرة اسماك خلال اسبوع.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري لـ( بغداد اليوم)، إنه "بناءً على قرار مجلس الوزراء المتضمن التعامل الفوري مع بحيرات الاسماك غير المجازة وردمها، تم المباشرة من خلال فريق مشترك باشراف الموارد المائية من اجل ردم البحيرات في جميع الوحدات الادارية".

واضاف، أن "خلال اسبوع واحد تم ردم 47 بحيرة اسماك متجاورة ومخالفة للضوابط والجهد مستمر في محيط مدن وقصبات وقرى زراعية باسناد من قبل تشكيلات عمليات ديالى والحشد الشعبي وبقية الاجهزة الامنية من اجل تسهيل تطبيق القرار الذي لن يستثني اي منطقة".

واشار الى أن "القرار واضح في عدم السماح بوجود اي بحيرة اسماك ضمن حدود ديالى بسبب الوضع المائي الذي يتطلب الترشيد وعدم هدر المياه".

حملات كبيرة لرفع التجاوزات وردم بحيرات الأسماك، تشرع بها وزارة الموارد بين فترة واخرى، وهو ما يقلل من كمية المياه المسحوبة من الانهر، في وقت يواجه العراق خطر شح المياه الذي تسبب في اتساع التصحر وتقليص المساحات الزراعية.

وعلى رغم أن الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لجأت إلى الطرق الدبلوماسية عبر الحوار مع دول المنبع لإطلاق كميات تتسع لحاجة البلاد، فإن تلك المحادثات تؤكد فشل بغداد مع تلك الدول في التوصل إلى حل نهائي يرضي الأطراف جميعا.

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