سببان لزيادة تحركات داعش في المناطق المتنازع عليها.. جبار الياور يكشف

2023/05/21 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أوجز الخبير الأمني والأمين العام السابق لوزارة البيشمركة جبار ياور، اليوم الأحد، الأسباب الخاصة لزيادة نشاط تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها مؤخرا.

وقال ياور لـ(بغداد اليوم)، إن "زيادة العمليات الارهابية لداعش يعود لسببين، الأول: محاولتها ابراز قوتها خاصة بعد استهدافها من قبل القوات الامنية وزيادة زخم العمليات العسكرية المستمرة على مناطق تواجد العصابات الارهابية بريا وجويا، مشير الى ان العناصر الارهابية تحاول إعادة تنظيم صفوفها في مسك الارض او حتى اعلاميا في المناطق المتواجدة بها".

وأضاف ،"أما السبب الثاني فهناك خطين للقوات المنتشرة في المناطق المتنازع عليها، خط للبيشمركة يبدأ من الحدود الإيرانية ويصل لمناطق شمال كركوك، ومن شمال كركوك إلى الحدود السورية، لافتا الى "وجود فراغات عديدة في تلك الخطوط تصل إللى 30 كيلو متر خالية من أي تواجد عسكري".

وأشار الى أن "هناك قرارات عسكرية خاصة بتشكيل آلوية مشتركة من الجيش والبيشمركة ونشرها في الفراغات الأمنية".

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