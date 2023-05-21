"استفزاز لمشاعر المسلمين".. إدانات عربية بعد زيارة بن غفير لباحة الأقصى

2023/05/21 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت دول عربية، الأحد، الزيارة التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، لباحة المسجد الأقصى، محذرة من تداعياتها.

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