2023/05/21 | 16:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، الاحد، آخر مستجدات...

ظهرت المقالة المالية النيابية: مجلس النواب سيصوت على الموازنة خلال اسبوع كحد أقصى أولاً على المسلة.

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