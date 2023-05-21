رشيد يؤكد لـ “بعثة الناتو في العراق” استتباب الوضع الأمني في المدن العراقية بعد القضاء على الإرهاب

2023/05/21 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، جيوفاني ايانوتشي بمناسبة انتهاء مهام عمله، وكان برفقته السيد خوسيه أنتوني القائد الجديد لبعثة الناتو في العراق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان انه “في مُستهل اللقاء أعرب الرئيس عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها جيوفاني خلال فترة عمله في بغداد متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة، كما رحب الرئيس بالقائد الجديد للبعثة متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه في العراق.وثمن رشيد جهود بعثة حلف الناتو في تدريب وتطوير قدرات قوات الأمن العراقية.وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية استتباب الوضع الأمني في المدن العراقية بعد القضاء على الإرهاب، لافتا إلى ضرورة العمل على إعطاء صورة واقعية عن الاستقرار والتطورات الإيجابية في البلاد إلى دول العالم.وتحدث رشيد عن التحديات التي تواجه العراق سيما في مجال شُح المياه، معربا عن أمله بالتوصل إلى تفاهمات عن حصة العراق من المياه، حيث أشار إلى حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع الحفاظ على استقلالنا في اتخاذ القرارات.من جانبهما، أعرب قائدا بعثة الناتو المنتهية أعماله والجديد، عن شكرهما وتقديرهما لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مؤكدين التزام الحلف بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.وأشاد القائدان باستقرار الأوضاع في العراق خلال السنوات الأخيرة، وأعربا عن أملهما بزيارة الرئيس إلى (الناتو).

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