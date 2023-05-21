2023/05/21 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحقّ نائبٍ سابقٍ في مجلس النوَّاب، على خلفيَّة تسبُّبه في إلحاق ضررٍ بأموال الدولة.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النـزاهـة تستقدم نائب سابـق بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام المركز الخبري الوطني.

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