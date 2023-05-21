البنتاغون يكشف تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف

2023/05/21 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف البنتاغون عن تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن خلال لقائه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة G7 باليابان. وقال البنتاغون في بيان […]

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