2023/05/21 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎ شاهد ..السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة التفاصيل الأساسية لإنشاء مدينة الصدر الجديدة

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السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة التفاصيل الأساسية لإنشاء مدينة الصدر الجديدة قناة التغيير الفضائية.

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