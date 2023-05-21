الكهرباء توضح اسباب انخفاض تجهيز الطاقة في مناطق شرق بغداد

2023/05/21 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

نوهت وزارة الكهرباء، الاحد، الى تأثر تجهيز الطاقة في بعض مناطق شرق بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان إن "سبب تأثر ساعات تجهيز الكهرباء هو (بشكل مؤقت) لحدوث عارض فني جاري معالجته منذ ساعات الصباح الاولى من قبل ملاكاتنا، على خط (بسماية / جميلة القديمة رقم ١ ) ، وهو طارئ عرضي يحصل على أيِ معدات".

وأضافت، أن "ارتفاع احمال خط ( بسماية / جميلة القديمة رقم ٢ ) تسبب بانطفاء متنقلة الحكمة ١٣٢ كي في ، ومتنقلة الجولان ، وتحديد احمال محطات الثانوية ٣٣ ك ف ( للبنوك ، والتجار ، والبيضاء ، ثورة A ،ثورة B ، ثورة C ، الشعب ) ولحين اكمال اعمال الصيانة".

ولفتت الى أن "العمل جرى ببرنامج خاص للسيطرة على الاحمال للمحطات المذكورة نتيجة ارتفاع حمل الخط الثاني بسماية - جميلة القديمة رقم ٢ ، كما وتأثرت بشكل مؤقت ساعات التجهيز في محطات العيواضية ، المغرب ، العلوم ، الخلفاء ، السباع".

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