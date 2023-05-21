الرشيد يوجه بزيادة سقف سلف الضباط من غير الموطنة رواتبهم الى (15) مليوناً

2023/05/21 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت ادارة مصرف الرشيد، اليوم الاحد، بزيادة سقف سلف الضباط من غير الموطنة رواتبهم الى (15) مليون دينار عراقي.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس وجه بزيادة سلف الضباط من غير الموطنة رواتبهم لدى المصرف الى (15)مليون دينار عراقي".

واضاف البيان انه "جرى توجيه كافة الفروع باستقبال الطلبات وتروجيها بضمانة كفيل موطن على مصرف الرشيد يغطي (50٪؜) من صافي راتبه مبلغ (القسط + الفائدة) واكد على تقديم المقترض تعهد خطي بتوطين راتبه على مصرف الرشيد مستقبلا".

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