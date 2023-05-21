2023/05/21 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، استقرار الوضع الامني في العراق بعد القضاء على الارهاب، فيما اشار الى ضرورة العمل لاعطاء صورة واقعية عن الاستقرار الحالي.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان رشيد "استقبل اليوم الأحد 21 أيار 2023 في قصر بغداد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، جيوفاني ايانوتشي بمناسبة انتهاء مهام عمله، وكان برفقته خوسيه أنتوني القائد الجديد لبعثة الناتو في العراق".

وفي مُستهل اللقاء أعرب رشيد عن "شكره وتقديره للجهود التي بذلها جيوفاني خلال فترة عمله في بغداد"، متمنيا له "التوفيق في مهامه المقبلة، كما رحب بالقائد الجديد للبعثة متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه في العراق".

وثمن رشيد "جهود بعثة حلف الناتو في تدريب وتطوير قدرات قوات الأمن العراقية".

وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية "استتباب الوضع الأمني في المدن العراقية بعد القضاء على الإرهاب، لافتا إلى ضرورة العمل على إعطاء صورة واقعية عن الاستقرار والتطورات الإيجابية في البلاد إلى دول العالم".

وتحدث عن "التحديات التي تواجه العراق سيما في مجال شُح المياه"، معربا عن "أمله بالتوصل إلى تفاهمات عن حصة العراق من المياه، حيث أشار إلى حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع الحفاظ على استقلالنا في اتخاذ القرارات".

من جانبهما، أعرب قائدا بعثة الناتو المنتهية أعماله والجديد، عن "شكرهما وتقديرهما لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مؤكدين التزام الحلف بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه".

وأشاد القائدان بـ"استقرار الأوضاع في العراق خلال السنوات الأخيرة، وأعربا عن أملهما بزيارة فخامة الرئيس إلى (الناتو)"، بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد استتباب الوضع الأمني في المدن العراقية بعد القضاء على الإرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد استتباب الوضع الأمني في المدن العراقية بعد القضاء على الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).