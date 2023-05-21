هل تمكنت فاغنر من الاستيلاء على باخموت؟.. زيلينسكي يرد

2023/05/21 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مزاعم استيلاء روسيا على مدينة باخموت بعد أن قال يفغيني بريغوزين، رئيس مجموعة فاغنر، إن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا بعد أشهر من القتال الوحشي.

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