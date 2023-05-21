2023/05/21 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الفعالية الثقافية المشتركة بين طلبة جامعتي بغداد والتكنولوجية ..وزير التعليم يؤكد العمل على تجسيد أهداف التعليم الجامعي في المجالات الحيوية والاستراتيجية وخدمة المجتمع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي أن الوزارة تعمل على تجسيد أهداف التعليم الجامعي في كل المجالات الحيوية والاستراتيجية وتلبية خدمة المجتمع.جاء ذلك في كلمته خلال […]

ظهرت المقالة العبودي يؤكد العمل على تجسيد أهداف التعليم الجامعي في المجالات الحيوية والاستراتيجية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبودي يؤكد العمل على تجسيد أهداف التعليم الجامعي في المجالات الحيوية والاستراتيجية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبودي يؤكد العمل على تجسيد أهداف التعليم الجامعي في المجالات الحيوية والاستراتيجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).