2023/05/21 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاحد، العمل على إنشاء مجلس أعلى للمياه.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يؤكد لـ” بلاسخارت” ضرورة دعم الحكومة في تطبيق برنامجها المركز الخبري الوطني.

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