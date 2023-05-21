الرشيد يرفع سقف سلف الضباط الغير “موطنة” رواتبهم إلى 15 مليون دينار

2023/05/21 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه مصرف الرشيد، اليوم الأحد، بزيادة سقف سلف الضباط من غير الموطنة رواتبهم إلى (15) مليون دينار.وذكر المصرفي بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مدير عام مصرف الرشيد محمد […]

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