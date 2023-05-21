إخماد حريق اندلع في مخزن للورق وسط بغداد

2023/05/21 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الدفاع المدني ، الاحد، اخماد حريق اندلع داخل مخزن للورق والتغليف في منطقة شارع السعدون وسط بغداد .

وقالت المديرية في بيان ان ” فرق الدفاع المدني تخمد حادث حريق اندلع داخل مخزن للورق والتغليف في منطقة شارع السعدون وسط بغداد”.

واضاف تم “تسجيل إصابة رجل اطفاء نتيجة الجهد وارتفاع درجات الحرارة”.

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