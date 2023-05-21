بالتعاون مع فيسبوك وكوكل.. الاتصالات تقر مشروع انشاء مركز بيانات اقليمي في العراق

2023/05/21 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

عقدت هئية الرأي في وزارة الاتصالات، الأحد، اجتماعها الـ (١٢٥) برئاسة الوزيرة هيام الياسري وحضور خبراء عالميين مختصين لمناقشة مشروع انشاء مركز بيانات اقليمي في العراق للاغراض التجارية .

وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع شهد "مناقشة واقرار المشروع الذي سيتم بالاتفاق مع كبريات الشركات العالمية المزودة لمحتوى الانترنت مثل كوكل وامازون وفيسبوك وغيرها".

وأوضحت أن "أهمية هذا المشروع تأتي في كونه سيكون مزود اقليمي لاحتياجات الدول المجاورة التي لاتمتلك مثل مراكز البيانات هذه فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتخفيض اسعارها في العراق".

وأشارت الى أن ذلك "ياتي في اطار جهود الوزارة لتشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص وتعظيم الايرادات وتعزيز مكانة العراق الإقليمية بين دول الجوار ".

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