الرشيد يوجه بزيادة سقف سلف الضباط الى 150  مليون دينار عراقي

2023/05/21 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وجه مصرف الرشيد، الاحد، بزيادة سقف سلف الضباط من غير الموطنة رواتبهم.

وذكر اعلام المصرف في بيان أن "مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس وجه بزيادة سلف الضباط من غير الموطنة رواتبهم لدى المصرف الى (15)مليون دينار عراقي".

ووجه الفروع "باستقبال الطلبات وتروجيها بضمانة كفيل موطن على مصرف الرشيد يغطي (50٪؜) من صافي راتبه مبلغ (القسط + الفائدة)".

واكد على "تقديم المقترض تعهد خطي بتوطين راتبه على مصرف الرشيد مستقبلا".

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