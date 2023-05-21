خبير: الأموال المخصصة للأوقاف بالموازنة تعادل 27 طنا من الذهب

2023/05/21 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاحد، أن الاموال المخصصة للأوقاف الدينية تعادل نحو 30 طنا من الذهب.

وقال العبيدي في منشور على الفيسبوك إن "مجموع موازنة الاوقاف الدينية في موازنة 2023 بحدود 2 ترليون دينار عراقي وتعادل ما قيمته 27 طن ذهب".

وأضاف، أن "موازنة وزارة الصناعة الكلية 1.1 ترليون دينار عراقي وموازنة وزارة الزراعة 1.9 ترليون دينار عراقي وموازنة وزارة الموارد المائية 1 ترليون دينار عراقي".

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