النـزاهـة: استقدام نائب سابـق بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام

2023/05/21 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاحد، صدور أمر استقدامٍ بحقّ نائبٍ

سابقٍ في مجلس النوَّاب، على خلفيَّة

تسبُّبه في إلحاق ضررٍ بأموال الدولة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة،

بأنَّ "قاضي مح

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