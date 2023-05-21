2023/05/21 | 17:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LS6fJJFNfEY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "المخرج هولاز محمد يتحدث عن قصة فلمه " تسجيل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "المخرج هولاز محمد يتحدث عن قصة فلمه " تسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).