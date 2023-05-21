2023/05/21 | 18:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tt1rypEKD0w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كتلة الديمقراطي الكوردستاني قدمنا طلباً رسمياً لرئاسة برلمان كوردستان لتفعيل المفوضية وتعديل قانون) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كتلة الديمقراطي الكوردستاني قدمنا طلباً رسمياً لرئاسة برلمان كوردستان لتفعيل المفوضية وتعديل قانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).