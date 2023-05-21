قفزة جديدة باسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

2023/05/21 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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واصلت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، الارتفاع في الاسواق والصيرفات، في سياق مستمر لارتفاع الاسعار منذ ايام.

وبلغت اسعار بيع الدولار بواقع 148 الف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146 الف دينار لكل 100 دولار.

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