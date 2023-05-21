النزاهة والرقابة المالية يؤكدان أهمية التنسيق والتعاون لإنجاح البـرنامج الحكـومي

2023/05/21 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة أهميَّة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، مشيراً إلى أنَّ هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديَّين يمثلان حائط الصدّ الأول ضدَّ الفساد والتجاوز على المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القاضي (حيدر حنون)، وخلال زيارته لمقر ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي واللقاء برئيسه (رافل ياسين) والكادر المُتقدّم فيه، أشاد بمُخرجات عمل الديوان بعدِّه أحد المدخلات لعمل الهيئة التحقيقي"، داعياً إلى "تكثيف التعاون وضرورة التنسيق المباشر بين الطرفين؛ من أجــل تقلــيص مسالك الفـساد والحفـاظ على المال العام، واصـفاً الــديــوان بأنَّه من أهمِّ المؤسَّسات الماليَّة للدولة العراقيَّة و"أنه جزءٌ منَّا ونحن جزءٌ منه"، وأنَّ المُؤسَّستين يُعوَّلُ عليهما الشعب العراقي في تنظيف مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن الفاسدين".

وبحسب البيان، اتفق الطرفان على "العـمل بتنسيقٍ وتعاونٍ عاليـين لإنجاح البـرنامج الحكـومي، لا سميا الفقرة المُتعلّقة بمُكافحة الفساد، وإيلاء وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات كافة، ورفدها بعناصر كفوءةٍ وتفعليها باعتبارها الجهاز الرقابي المنبثق من رحم تلك المؤسسات وخط الصد الاول تجاه الفساد، والتشديد على الإسراع بتطبيق الحوكمة والأتمتة في مؤسَّسات الدولة؛ ممَّا ينعكس إيجاباً على تقليل مستويات الفساد، والدعوة إلى إقامة مؤتمرٍ مشتركٍ بين الطرفين وبمُشاركة المعهد العالي للدراسات الماليَّـة والمحاسبيَّـة والتنسيق مع جهاز الادعاء العام".

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