النزاهة والرقابة المالية يؤكدان أهمية التنسيق لإنجاح البـرنامج الحكـومي في مكافحة الفساد

2023/05/21 | 18:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، أهميَّة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، مشيراً إلى أنَّ هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديَّين يمثلان حائط الصدّ الأول ضدَّ الفساد والتجاوز على المال العام.واشاد القاضي (حيدر حنون)، وخلال زيارته لمقر ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي واللقاء برئيسه (رافل ياسين) والكادر المُتقدّم فيه، […]

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