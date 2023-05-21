2023/05/21 | 19:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w2Or7nMZT3w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا أمطار وعواصف رعدية تتسبب بأضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا أمطار وعواصف رعدية تتسبب بأضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).