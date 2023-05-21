مقلب خريجي مدرسة يخرج عن السيطرة ويستدعي تدخل الشرطة.. شاهد ما حدث

2023/05/21 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام خرجو مدرسة "صن فالي" الثانوية بمقاطعة يونيون في ولاية كارولاينا الشمالية بأمريكا بمقلب تحول إلى فوضى عارمة، مما أدى إلى أضرار كبيرة بالمدرسة والتي استدعت تدخل الشرطة.

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