التجارة تطلق خدمة متابعة الحجوزات الالكترونية للمواطنين

2023/05/21 | 19:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة التجارة خدمة متابعة

الحجوزات الالكترونية للمواطنين

للاجابة عن استفسارات المواطنين بعد

تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام الدائرة

القانونية في الوزارة فرح حكمت مكي

بالتنسيق مع دائرة مركز البيان

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