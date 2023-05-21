200 ألف مشرد بفيضانات الصومال

2023/05/21 | 19:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقديرات لمكتب الأُمم المتحدة

لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنَّ الأمطار

الموسمية وفيضانات الأنهار في الصومال

التي أعقبت فترة الجفاف، قد أثَّرت على

ما لا يقلُّ عن 460 ألف شخص، منهم نحو 219

ألف شخص شرّ

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