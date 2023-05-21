2023/05/21 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الأحد، عن جولة مفاوضات مع شركة صينية متخصصة لإنشاء شبكة كاميرات مراقبة في المحافظة.وقال الغزي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لملاحقة الحالات الأمنية..



الغزي يعزز ذي قار بـ1000 كاميرا المركز الخبري الوطني.

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