2023/05/21 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادقررت القيادة العامة لسرايا السلام، معاقبة 8 اشخاص منتمين لها بـ "الطرد".ادناه نص الوثيقة:

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