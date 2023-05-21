"جزء ضئيل" وروايتان متضاربتان.. ما الموقف في "هيروشيما الأوكرانية"؟

2023/05/21 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت روسيا وأوكرانيا روايتين متضاربتين عن الوضع في باخموت، الأحد، إذ قالت كييف إنها لا تزال تسيطر على جزء صغير من المدينة الشرقية المحاصرة بينما هنأت موسكو مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة والقوات الروسية على "تحرير" المدينة.

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