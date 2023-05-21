ذي قار تفاوض شركة صينية لتغطية المحافظة بـألف كاميرا مراقبة

2023/05/21 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الاحد، اجراء جولة مفاوضات مع شركة صينية متخصصة لإنشاء شبكة كاميرات مراقبة في المحافظة.

وقال الغزي في بيان إن "المشروع يتضمن نصب 1000 كاميرا في اطار منظومة متكاملة قابلة للتوسع الى 10000 كاميرا مستقبلا لشمول كافة مدن المحافظة"، مبينا أن "المشروع سيكون شاملا ومتكاملا ليسهم مستقبلا بالسيطرة على الجريمة وكشف الجناة باسرع وقت ، فضلا عن تأمين التحليل والتحذير المسبق للحالات الامنية الخطرة و السيطرة على حركة المرور".

واوضح أن "المشروع سيدار من مركز سيطرة رئيسي يكون مقره في قياد شرطة ذي قار بعد تدريب الكوادر على الادارة والصيانة"، مؤكدا أنه "يجري العمل على اكمال الدراسة الامنية والبدء باعداد الكشوفات للمرحلة الاولى وانجازها في غضون سبعة ايام فقط".

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