سياسي: نمتلك أوراق ضغط اقتصادية لاستخدامها بالملف المائي مع تركيا

2023/05/21 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى المحلل السياسي قاسم بلشان، ان العراق لديه أوراق ضغط اقتصادية بالإمكان استخدامها ضد تركيا والدول الأخرى التي تحرمه من حقوقه وحصته المائية.

وقال بلشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اردوغان سيفوز بالانتخابات خصوصا انه يمتلك جميع وسائل القوة والضغط للحصول على المقعد الرئاسي من جديد، ومن المرجح انه سيمارس سياسة مجحفة بحق العراق وعلى جميع المستويات”.

وأضاف ان “العراق وعلى الرغم من تعاقب الحكومات الا ان ملف المياه لم يحصل على الحيز الكبير من اجل حل هذه المشكلة مع الجانب التركي، لذلك مازالت المشكلة قائمة والجفاف يهدد العراق”.

وبين ان “هناك حاجة للتوجه نحو المجتمع الدولي من اجل ضمان حصول العراق على حقوقه من تركيا وسورية وايران فيما يتعلق بالمياه، حيث تمتلك بغداد أوراق ضغط اقتصادية بالإمكان استخدامها ضد الدول التي تمنعه من الحصول على حصته المائية”.

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